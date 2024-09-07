Украинские паралимпийцы завоевали 12 медалей в десятый день Паралимпиады-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

На Паралимпийских играх в Париже сборная в десятый день соревнований украинские спортсмены завоевали 12 медалей: 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.

В легкой атлетике золото завоевал Игорь Цветов в беге на 200 метров (класс Т35).

Гребля на байдарках и каноэ принесла победу Николаю Синюку на дистанции 200 метров в классе KL2.

В настольном теннисе украинцы завоевали два золота: Виктор Дидух в классе MS8 и Марина Литовченко в классе WS6.

В пауэрлифтинге Юрий Бабинец завоевал золотую медаль в весовой категории до 88 кг.

Дзюдоистка Анастасия Гарник завоевала бронзу в весовой категории свыше 70 кг (класс J1), а Александр Назаренко завоевал серебро в категории до 90 кг (класс J2).

Украинские пловцы также пополнили медальную копилку. Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 50 м баттерфляем (класс S7). Денис Остапченко завоевал серебро на 200 м вольным стилем (класс S3) с результатом 3:19.76, а Сергей Паламарчук получил бронзу в том же заплыве (3:33.04). Игорь Нимченко добавил еще одну бронзу в комплексном плавании на 200 метров (класс SM10).

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