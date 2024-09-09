Українські паралімпійці отримають понад 8 млн доларів призових, як нагороду за медалі

ukenru
10:16 • 20255 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 46526 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 118875 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 162767 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 232653 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 158343 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 137034 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127598 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 183574 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77216 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 103589 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 103873 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 100275 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 98903 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 70828 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 98903 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 232653 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 183574 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 215342 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 546993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 4256 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 7334 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 15904 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 30198 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 33857 перегляди
Актуальне
Українські паралімпійці отримають понад 8 млн доларів призових, як нагороду за медалі

Українські паралімпійці отримають понад 8 млн доларів призових, як нагороду за медалі

Київ • УНН

 • 12104 перегляди

Мінмолодьспорту виплатить українським паралімпійцям 8,095 млн доларів за медалі на Іграх-2024. Найбільшу суму в 550 тис. доларів отримає плавець Андрій Трусов за 2 золоті та 3 срібні медалі.

Українські спортсмени заробили понад 8 млн доларів призових від Мінмолодіспорту за підсумками виступів на Паралімпійських іграх-2024. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.

Деталі

Найбільшу суму призових отримає плавець Андрій Трусов. За два "золота" та три "срібла" він отримає призові у розмірі 550 тисяч доларів. На другому та третьому місцях плавці Анна Стеценко та Денис Остапченко, які отримають по 340 тис. доларів.

Загалом, плавці мають найбільше представництво у топ-10 за призовими, займаючи майже усі місця в групі. Крім них, до топ-10 увійшли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та бігун Ігор Цвєтов.

Загалом призові отримають представники 11 видів спорту, що вибороли для України нагороди на Паралімпійських іграх-2024. Усього українським паралімпійцям за підсумками виступів на Іграх у Парижі виплатять 8.095 мільйонів доларів. У перерахунку на гривні це 332.49 мільйона гривень.

Додамо

За здобуття медалей на Паралімпійських іграх українським спортсменам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету у Міністерства молоді та спорту як преміальні за здобутки на Іграх у Парижі

Як і для українських спортсменів, що виступали на Олімпійських іграх, розмір призових для паралімпійців був ідентичним: за "золото" вигравали 125 тисяч доларів. За "срібло" та "бронзу" ці суми складали 80 тисяч та 55 тисяч доларів відповідно.

Нагадаємо

На Паралімпіаді плавець Андрій Трусов здобув золоту медаль на дистанції 50 м батерфляєм у класі S7, встановивши європейський рекорд з часом 28.75 секунди, випередивши колумбійця Карлоса Даніеля Серрано Сарате.

Українські паралімпійці здобули 12 медалей у десятий день Паралімпіади-202407.09.24, 22:47 • 20557 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

СпортОлімпіада

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.07