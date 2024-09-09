Українські паралімпійці отримають понад 8 млн доларів призових, як нагороду за медалі
Київ • УНН
Мінмолодьспорту виплатить українським паралімпійцям 8,095 млн доларів за медалі на Іграх-2024. Найбільшу суму в 550 тис. доларів отримає плавець Андрій Трусов за 2 золоті та 3 срібні медалі.
Українські спортсмени заробили понад 8 млн доларів призових від Мінмолодіспорту за підсумками виступів на Паралімпійських іграх-2024. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.
Деталі
Найбільшу суму призових отримає плавець Андрій Трусов. За два "золота" та три "срібла" він отримає призові у розмірі 550 тисяч доларів. На другому та третьому місцях плавці Анна Стеценко та Денис Остапченко, які отримають по 340 тис. доларів.
Загалом, плавці мають найбільше представництво у топ-10 за призовими, займаючи майже усі місця в групі. Крім них, до топ-10 увійшли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та бігун Ігор Цвєтов.
Загалом призові отримають представники 11 видів спорту, що вибороли для України нагороди на Паралімпійських іграх-2024. Усього українським паралімпійцям за підсумками виступів на Іграх у Парижі виплатять 8.095 мільйонів доларів. У перерахунку на гривні це 332.49 мільйона гривень.
Додамо
За здобуття медалей на Паралімпійських іграх українським спортсменам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету у Міністерства молоді та спорту як преміальні за здобутки на Іграх у Парижі
Як і для українських спортсменів, що виступали на Олімпійських іграх, розмір призових для паралімпійців був ідентичним: за "золото" вигравали 125 тисяч доларів. За "срібло" та "бронзу" ці суми складали 80 тисяч та 55 тисяч доларів відповідно.
Нагадаємо
На Паралімпіаді плавець Андрій Трусов здобув золоту медаль на дистанції 50 м батерфляєм у класі S7, встановивши європейський рекорд з часом 28.75 секунди, випередивши колумбійця Карлоса Даніеля Серрано Сарате.
Українські паралімпійці здобули 12 медалей у десятий день Паралімпіади-202407.09.24, 22:47 • 20557 переглядiв