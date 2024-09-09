Украинские паралимпийцы получат более 8 млн долларов призовых, как награду за медали

Украинские спортсмены заработали более 8 млн долларов призовых от Минмолодежиспорта по итогам выступлений на Паралимпийских играх-2024. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Детали

Наибольшую сумму призовых получит пловец Андрей Трусов. За два "золота" и три "серебра" он получит призовые в размере 550 тысяч долларов. На втором и третьем местах пловцы Анна Стеценко и Денис Остапченко, которые получат по 340 тыс. долларов.

В общем, пловцы имеют наибольшее представительство в топ-10 по призовым, занимая почти все места в группе. Кроме них, в топ-10 вошли фехтовальщица Елена Федота-Исаева и бегун Игорь Цветов.

В общем призовые получат представители 11 видов спорта, завоевавшие для Украины награды на Паралимпийских играх-2024. Всего украинским паралимпийцам по итогам выступлений на Играх в Париже выплатят 8.095 миллионов долларов. В пересчете на гривны это 332.49 миллиона гривен.

Добавим

За получение медалей на Паралимпийских играх украинским спортсменам были предусмотрены призовые. Они выделяются из государственного бюджета у Министерства молодежи и спорта как премиальные за достижения на Играх в Париже

Как и для украинских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх, размер призовых для паралимпийцев был идентичным: за "золото" выигрывали 125 тысяч долларов. За "серебро" и "бронзу" эти суммы составляли 80 тысяч и 55 тысяч долларов соответственно.

Напомним

На Паралимпиаде пловец Андрей Трусов завоевал золотую медаль на дистанции 50 м баттерфляем в классе S7, установив европейский рекорд со временем 28.75 секунды, опередив колумбийца Карлоса Даниэля Серрано Сарате.

Українські паралімпійці здобули 12 медалей у десятий день Паралімпіади-2024