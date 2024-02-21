Українські десантники знищили термінал Starlink, виявлений у росіян

Бійці 71 окремої єгерської бригади знищили термінал супутникового зв'язку Starlink, який виявили у росіяни на одній із ділянок фронту. Про це у середу повідомляють десантно-штурмові війська ЗС України, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, досі відзняти платформи супутникового зв’язку SpaceX, якими почали користуватися росіяни, українським військовим не вдавалося.

Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади.

Наші fpv-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії:). Коротше, немає у окупантів старлінка - вказали десантно-штурмові війська.

Контекст

За даними української військової розвідки, російські війська в Україні використовують тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink, придбаних через посередників, хоча SpaceX стверджує, що не має жодних справ з росією.

Існує спосіб, як зробити так, аби Starlink, що використовує рф на фронті, не працювали - Федоров