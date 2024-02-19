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Існує спосіб, як зробити так, аби Starlink, що використовує рф на фронті, не працювали - Федоров

Існує спосіб, як зробити так, аби Starlink, що використовує рф на фронті, не працювали - Федоров

Київ • УНН

 • 22946 перегляди

За словами Федорова, Україна знайшла спосіб унеможливити роботу систем Starlink, які росія використовує на фронті, і запропонувала SpaceX відповідний алгоритм.

Міністр цифрової трансформації Федоров, комунікував із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання російськими військами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Про це він повідомив у інтерв’ю Суспільному, передає УНН.

Деталі

За його словами, існує спосіб, щоб Starlink, які використовує росія на фронті, не працювали.

Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було,

- сказав Федоров.

Відповідаючи на запитання про те, чи SpaceX має змогу відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, Федоров розповів, що така можливість є, "але для нас це також буде катастрофічно".

Нагадаємо

За даними української військової розвідки, російські війська в Україні використовують тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink, придбаних через посередників, хоча SpaceX стверджує, що не має жодних справ з росією.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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