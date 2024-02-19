Существует способ, как сделать так, чтобы Starlink, который использует рф на фронте, не работали - Федоров
Киев • УНН
По словам Федорова, Украина нашла способ сделать невозможным работу систем Starlink, которые россия использует на фронте, и предложила SpaceX соответствующий алгоритм.
Министр цифровой трансформации Федоров, коммуницировал с основателем SpaceX Илоном Маском по использованию российскими войсками систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос приобрел публичный резонанс. Об этом он сообщил в интервью Суспільному, передает УНН.
Детали
По его словам, существует способ, чтобы Starlink, которые использует россия на фронте, не работали.
Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX и сейчас у нас происходит четкая коммуникация относительно того, как сделать так, чтобы кейсов подобных не было,
Отвечая на вопрос о том, имеет ли SpaceX возможность отключить Starlink на временно оккупированной территории Украины, Федоров рассказал, что такая возможность есть, "но для нас это также будет катастрофически".
Напомним
По данным украинской военной разведки, российские войска в Украине используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, приобретенных через посредников, хотя SpaceX утверждает, что не имеет никаких дел с россией.
Существует способ, как сделать так, чтобы Starlink, который использует рф на фронте, не работали - Федоров
По словам Федорова, Украина нашла способ сделать невозможным работу систем Starlink, которые россия использует на фронте, и предложила SpaceX соответствующий алгоритм.
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