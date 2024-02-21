Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян
Киев • УНН
Украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, который использовался российскими войсками на передовой.
Бойцы 71 отдельной егерской бригады уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, который обнаружили у россиян на одном из участков фронта. Об этом в среду сообщают десантно-штурмовые войска ВС Украины, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, до сих пор отснять платформы спутниковой связи SpaceX, которыми начали пользоваться россияне, украинским военным не удавалось.
Краденый или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71 егерской бригады.
Наши fpv-дроны не стерпели безобразия и твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании :). Короче, нет у оккупантов старлинка
Контекст
По данным украинской военной разведки, российские войска в Украине используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, приобретенных через посредников, хотя SpaceX утверждает, что не имеет никаких дел с россией.
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Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян
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