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Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян

Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 07:17  •  13552 просмотра

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Украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, который использовался российскими войсками на передовой.

Бойцы 71 отдельной егерской бригады уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, который обнаружили у россиян на одном из участков фронта.  Об этом в среду сообщают десантно-штурмовые войска ВС Украины, пишет УНН

Детали 

Как отмечается, до сих пор отснять платформы спутниковой связи SpaceX, которыми начали пользоваться россияне, украинским военным не удавалось. 

Краденый или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71 егерской бригады. 

Наши fpv-дроны не стерпели безобразия и твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании :). Короче, нет у оккупантов старлинка

- указали десантно-штурмовые войска.

Контекст 

По данным украинской военной разведки, российские войска в Украине используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, приобретенных через посредников, хотя SpaceX утверждает, что не имеет никаких дел с россией.

Существует способ, как сделать так, чтобы Starlink, который использует рф на фронте, не работали - Федоров19 февраля 2024, 15:35 • 19609 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
spacexSpaceX
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