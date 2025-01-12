Українські БПЛА атакували Брянську область
Київ • УНН
Губернатор Брянської області повідомив про збиття українського БПЛА над регіоном вранці 12 січня. За його словами, постраждалих та руйнувань немає, на місці працюють оперативні служби.
Вранці 12 січня, влада Брянської області повідомила про знищення українського дрона над регіоном. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області рф Олександра Богомаза.
Над територією Брянської області силами ПВО міністерства оборони рф виявлено та знищено БпЛА літакового типу
Він також повідомив, що постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці.
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У Нижньокамську евакуюювали працівників нафтопереробного заводу "Танеко" через загрозу БПЛА.