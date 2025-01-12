Українські БПЛА атакували Брянську область

Вранці 12 січня, влада Брянської області повідомила про знищення українського дрона над регіоном. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області рф Олександра Богомаза.

Над територією Брянської області силами ПВО міністерства оборони рф виявлено та знищено БпЛА літакового типу - написав чиновник в 05:00.

Він також повідомив, що постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці.

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