У російському Нижньокамську проводять евакуацію працівників НПЗ через загрозу дронів
Київ • УНН
У Нижньокамську евакуюють працівників нафтопереробного заводу "Танеко" через загрозу БПЛА. В місцевому аеропорту введено план "Килим", а очевидці повідомляють про задимлення на території заводу.
У російському Нижньокамську після загрози БПЛА евакуювали працівників НПЗ, передає УНН із посиланням на Astra.
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Місцеві паблики діляться кадрами задимлення з одного із заводів, "Танеко" (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс). Стверджується, що там відбувається евакуація.
В аеропорту Нижньокамська до цього було запроваджено план "Килим".