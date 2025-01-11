У російському Нижньокамську проводять евакуацію працівників НПЗ через загрозу дронів

У російському Нижньокамську після загрози БПЛА евакуювали працівників НПЗ, передає УНН із посиланням на Astra.

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Місцеві паблики діляться кадрами задимлення з одного із заводів, "Танеко" (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс). Стверджується, що там відбувається евакуація.

В аеропорту Нижньокамська до цього було запроваджено план "Килим".