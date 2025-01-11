В российском Нижнекамске проводят эвакуацию работников НПЗ из-за угрозы дронов

В российском Нижнекамске после угрозы БПЛА эвакуировали работников НПЗ, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Местные паблики делятся кадрами задымления с одного из заводов, "Танеко" (Татарстанский Нефтеперерабатывающий Комплекс). Утверждается, что там происходит эвакуация.

В аэропорту Нижнекамска до этого был введен план "Ковер".