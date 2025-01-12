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Украинские БПЛА атаковали Брянскую область

Украинские БПЛА атаковали Брянскую область

Киев  •  УНН

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Губернатор Брянской области сообщил о сбитии украинского БПЛА над регионом утром 12 января. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Утром 12 января, власти Брянской области сообщили об уничтожении украинского дрона над регионом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области рф Александра Богомаза.

Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны рф обнаружен и уничтожен БпЛА самолетного типа

- написал чиновник в 05:00.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напомним

В Нижнекамске эвакуировали работников нефтеперерабатывающего завода "Танеко" из-за угрозы БПЛА. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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