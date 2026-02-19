Українські авіамодельєри здобули повний комплект медалей на етапах Кубка світу з вільнолітаючих моделей

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 710 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 2014 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 2688 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 11659 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 12358 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 22116 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 23560 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24179 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23341 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18022 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.3м/с
70%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД19 лютого, 05:31 • 15652 перегляди
Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого19 лютого, 05:44 • 10353 перегляди
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 15504 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 18510 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 13442 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 3420 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 11659 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 22116 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 18532 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 38533 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 8056 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 13467 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 22250 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 30308 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 31425 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Північний потік

Українські авіамодельєри здобули повний комплект медалей на етапах Кубка світу з вільнолітаючих моделей

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Українські авіамоделісти здобули повний комплект медалей на етапах Кубка світу з вільнолітаючих моделей у США. Змагання проходили з 6 по 16 лютого в місті Лост-Гіллс.

Українські авіамодельєри здобули повний комплект медалей на етапах Кубка світу з вільнолітаючих моделей

Українські авіамодельєри здобули "золото", "срібло" та "бронзу" на етапах Кубка світу з вільнолітаючих моделей у США. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Деталі

"Українські авіамодельєри здобули повний комплект медалей на етапах Кубка світу з вільнолітаючих моделей. Змагання проходили з 6 по 16 лютого у місті Лост-Гіллс (США) за участі 89 спортсменів з 15 країн, серед них 5 українців", - повідомили в міністерстві.

Зазначається, що "золото" здобув Юрій Грушковський (F1A); "срібло" - Артем Бабенко (F1C); "бронзу" - Микола Коваленко (F1B).

Нагадаємо

Україна не бойкотуватиме Паралімпіаду-2026, українські паралімпійці змагатимуться. Рішення щодо участі в церемонії відкриття оголосять пізніше.

Павло Башинський

Спорт