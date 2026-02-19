Українські авіамодельєри здобули повний комплект медалей на етапах Кубка світу з вільнолітаючих моделей
Київ • УНН
Українські авіамоделісти здобули повний комплект медалей на етапах Кубка світу з вільнолітаючих моделей у США. Змагання проходили з 6 по 16 лютого в місті Лост-Гіллс.
Деталі
"Українські авіамодельєри здобули повний комплект медалей на етапах Кубка світу з вільнолітаючих моделей. Змагання проходили з 6 по 16 лютого у місті Лост-Гіллс (США) за участі 89 спортсменів з 15 країн, серед них 5 українців", - повідомили в міністерстві.
Зазначається, що "золото" здобув Юрій Грушковський (F1A); "срібло" - Артем Бабенко (F1C); "бронзу" - Микола Коваленко (F1B).
