Украинские авиамоделисты завоевали полный комплект медалей на этапах Кубка мира по свободнолетающим моделям

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 920 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 2344 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 2972 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 11830 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 12471 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 22216 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 23600 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24210 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23378 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18035 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.3м/с
70%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД19 февраля, 05:31 • 15724 просмотра
Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля19 февраля, 05:44 • 10428 просмотра
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 15583 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 18636 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 13551 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 3582 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 11830 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 22216 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 18654 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 38594 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 8110 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 13566 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 22277 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 30337 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 31453 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Северный поток

Украинские авиамоделисты завоевали полный комплект медалей на этапах Кубка мира по свободнолетающим моделям

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Украинские авиамоделисты завоевали полный комплект медалей на этапах Кубка мира по свободнолетающим моделям в США. Соревнования проходили с 6 по 16 февраля в городе Лост-Хиллс.

Украинские авиамоделисты завоевали полный комплект медалей на этапах Кубка мира по свободнолетающим моделям

Украинские авиамоделисты завоевали "золото", "серебро" и "бронзу" на этапах Кубка мира по свободнолетающим моделям в США. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Подробности

"Украинские авиамоделисты завоевали полный комплект медалей на этапах Кубка мира по свободнолетающим моделям. Соревнования проходили с 6 по 16 февраля в городе Лост-Хиллс (США) с участием 89 спортсменов из 15 стран, среди них 5 украинцев", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что "золото" завоевал Юрий Грушковский (F1A); "серебро" - Артем Бабенко (F1C); "бронзу" - Николай Коваленко (F1B).

Напомним

Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду-2026, украинские паралимпийцы будут соревноваться. Решение об участии в церемонии открытия объявят позже.

Павел Башинский

Спорт