Украинские авиамоделисты завоевали полный комплект медалей на этапах Кубка мира по свободнолетающим моделям
Киев • УНН
Соревнования проходили с 6 по 16 февраля в городе Лост-Хиллс.
Украинские авиамоделисты завоевали "золото", "серебро" и "бронзу" на этапах Кубка мира по свободнолетающим моделям в США. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Подробности
"Украинские авиамоделисты завоевали полный комплект медалей на этапах Кубка мира по свободнолетающим моделям. Соревнования проходили с 6 по 16 февраля в городе Лост-Хиллс (США) с участием 89 спортсменов из 15 стран, среди них 5 украинцев", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что "золото" завоевал Юрий Грушковский (F1A); "серебро" - Артем Бабенко (F1C); "бронзу" - Николай Коваленко (F1B).
Напомним
