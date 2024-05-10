Українське авто преміум-класу: дизайнер показав концепт-кар Leleka
Київ • УНН
Український дизайнер Роман Прядко представив своє бачення преміального українського автомобільного бренду під назвою Leleka, представивши концептуальну модель ліфтбека у стилі Porsche Panamera під назвою Leleka GTS Concept 2025.
Вітчизняний дизайнер Роман Прядко представив своє бачення, яким міг стати український преміальний автомобіль. Він створив власний бренд – Leleka. Про це пише УНН з посиланням на сторінку дизайнера у Facebook.
Деталі
Перша модель авто власного бренду Романа це преміум кар Leleka GTS Concept 2025. Великий ліфтбек в стилі Porsche Panamera має всі елементи сучасних авто – спортивний видовжений силует кузова, світлодіодна оптика з оригінальним "світловим підписом", задня світлова стрічка, величезні стильні колісні диски.
Також чоловік детально проробив логотип та шрифт написання бренду. Проте наразі жодних ілюстрацій інтер’єру дизайнер не представив.
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Доповнення
Слід зауважити, що що Роман Прядко показує лише власне явлення про можливий дизайн українських автомобілів, жодного відношення до виробництва на будь-яких заводах вони не мають.
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