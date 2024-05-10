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Українське авто преміум-класу: дизайнер показав концепт-кар Leleka

Українське авто преміум-класу: дизайнер показав концепт-кар Leleka

Київ • УНН

 • 111757 перегляди

Український дизайнер Роман Прядко представив своє бачення преміального українського автомобільного бренду під назвою Leleka, представивши концептуальну модель ліфтбека у стилі Porsche Panamera під назвою Leleka GTS Concept 2025.

Вітчизняний дизайнер Роман Прядко представив своє бачення, яким міг стати український преміальний автомобіль. Він створив власний бренд – Leleka. Про це пише УНН з посиланням на сторінку дизайнера у Facebook

Деталі 

Перша модель авто  власного бренду Романа це преміум кар Leleka GTS Concept 2025.  Великий ліфтбек в стилі Porsche Panamera має всі елементи сучасних авто – спортивний видовжений силует кузова, світлодіодна оптика з оригінальним "світловим підписом", задня світлова стрічка, величезні стильні колісні диски.

Також чоловік детально проробив логотип та шрифт написання бренду. Проте наразі жодних ілюстрацій інтер’єру дизайнер не представив.

Wayve залучає понад 1 мільярд доларів, щоб запропонувати свою технологію автономного водіння, подібну до Tesla07.05.24, 20:57 • 94127 переглядiв

Доповнення

Слід зауважити, що що Роман Прядко показує лише власне явлення про можливий дизайн українських автомобілів, жодного відношення до виробництва на будь-яких заводах вони не мають.

Нагадаємо

Під час Автономної гоночної ліги в Абу-Дабі на трасу вперше випустили чотири безпілотні автомобілі, які змагалися одночасно. Окрім того, під час гонки безпілотний болід змагався з автомобілем, яким керував колишній пілот Формули-1 Данило Квят.

 Як виявилося, наразі людина за кермом боліда може легко обігнати автономний транспортний засіб.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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