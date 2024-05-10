Украинское авто премиум-класса: дизайнер показал концепт-кар Leleka

Отечественный дизайнер Роман Прядко представил свое видение, каким мог стать украинский премиальный автомобиль. Он создал собственный бренд - Leleka. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу дизайнера в Facebook.

Детали

Первая модель авто собственного бренда Романа это премиум кар Leleka GTS Concept 2025. Большой лифтбек в стиле Porsche Panamera имеет все элементы современных авто - спортивный удлиненный силуэт кузова, светодиодная оптика с оригинальной "световой подписью", задняя световая лента, огромные стильные колесные диски.

Также мужчина подробно проработал логотип и шрифт написания бренда. Однако пока никаких иллюстраций интерьера дизайнер не представил.

Wayve привлекает более 1 миллиарда долларов, чтобы предложить свою технологию автономного вождения, подобную Tesla

Дополнение

Следует заметить, что что Роман Прядко показывает лишь собственное представление о возможном дизайне украинских автомобилей, никакого отношения к производству на каких-либо заводах они не имеют.

Напомним,

Во время Автономной гоночной лиги в Абу-Даби на трассу впервые выпустили четыре беспилотных автомобиля, которые соревновались одновременно. Кроме того, во время гонки беспилотный болид соревновался с автомобилем, которым управлял бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят.

Как оказалось, сейчас человек за рулем болида может легко обогнать автономное транспортное средство.