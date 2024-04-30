Безпілотний автомобіль вперше змагався з гонщиком Формули-1 на змаганнях в Абу-Дабі

Під час Автономної гоночної ліги в Абу-Дабі на трасу вперше випустили чотири безпілотні автомобілі, які змагалися одночасно. Окрім того, під час гонки безпілотний болід змагався з автомобілем, яким керував колишній пілот Формули-1 Данило Квят. Про це УНН пише з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Перша спроба автономних перегонів чотирьох автомобілів пройшла не зовсім вдало: гонки були перервані після того, як один автомобіль розвернуло і він заблокував наступні машини. Другий заїзд став більш захоплюючим, з виходом в лідери, коли автомобіль команди Університету Модени Unimore відірвався на велику відстань. Але автомобіль команди TUM здійснив обгін і виграв гонку, забравши додому левову частку призового фонду у розмірі 2,25 мільйона доларів.

В іншій частині перегонів, коли на трасі змагався екс-пілот Формули 1 Данило Квят та безпілотник, людина швидко обігнала автономний автомобіль. Він обігнав його двічі під бурхливі оплески натовпу з понад 10 000 глядачів. Ще близько 600 000 глядачів дивилися трансляцію події онлайн.

Видання пише, що найшвидший безпілотний автомобіль відставав від Квята більш ніж на 10 секунд. Однак він проходив плавні, чисті кола на вражаючій швидкості. Це різко контрастує з першими змаганнями DARPA Grand Challenge у 2004 році, коли кожен учасник або врізався в бар'єр, або незаплановано з'їхав у пустелю.

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