Беспилотный автомобиль впервые соревновался с гонщиком Формулы-1 на соревнованиях в Абу-Даби

Во время Автономной гоночной лиги в Абу-Даби на трассу впервые выпустили четыре беспилотных автомобиля, которые соревновались одновременно. Кроме того, во время гонки беспилотный болид соревновался с автомобилем, которым управлял бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят. Об этом УНН пишет со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Первая попытка автономной гонки четырех автомобилей прошла не совсем удачно: гонки были прерваны после того, как один автомобиль развернуло и он заблокировал следующие машины. Второй заезд стал более захватывающим, с выходом в лидеры, когда автомобиль команды Университета Модены Unimore оторвался на большое расстояние. Но автомобиль команды TUM совершил обгон и выиграл гонку, забрав домой львиную долю призового фонда в размере 2,25 миллиона долларов.

В другой части гонки, когда на трассе соревновался экс-пилот Формулы 1 Даниил Квят и беспилотник, человек быстро обогнал автономный автомобиль. Он обогнал его дважды под бурные аплодисменты толпы из более 10 000 зрителей. Еще около 600 000 зрителей смотрели трансляцию события онлайн.

Издание пишет, что самый быстрый беспилотный автомобиль отставал от Квята более чем на 10 секунд. Однако он проходил плавные, чистые круги на впечатляющей скорости. Это резко контрастирует с первыми соревнованиями DARPA Grand Challenge в 2004 году, когда каждый участник либо врезался в барьер, либо незапланированно съехал в пустыню.

ChatGPT теперь может запоминать информацию: функция памяти доступна для пользователей Plus