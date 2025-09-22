Українська вершниця Бондарєва здобула бронзу на Гран-прі у Марокко
Київ • УНН
Анастасія Бондарєва виборола третє місце на Гран-прі міжнародних змагань з кінного спорту CSI 4★-W у Тетуані, Марокко. Вона подолала перешкоди висотою 155 см.
instagram.com/anastasia_bondarieva
Українська вершниця Анастасія Бондарєва отримала бронзову нагороду на Гран-прі у Марокко, повідомили у НОК України, пише УНН.
Деталі
"Українська вершниця Анастасія Бондарєва здобула бронзу міжнародних змагань з кінного спорту з подолання перешкод CSI 4★-W", - ідеться у повідомленні.
Турнір проходив у місті Тетуан (Марокко).
Анастасія, як повідомляється, посіла третє місце у напруженій боротьбі на Гран-прі з висотою перешкод 155 см.
Міжнародна федерація кінного спорту планує допустити спортсменів з рф та білорусі до змагань20.11.23, 17:43 • 10391 перегляд