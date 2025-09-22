Украинская наездница Бондарева завоевала бронзу на Гран-при в Марокко
Киев • УНН
Анастасия Бондарева заняла третье место на Гран-при международных соревнований по конному спорту CSI 4★-W в Тетуане, Марокко. Она преодолела препятствия высотой 155 см.
Украинская наездница Анастасия Бондарева получила бронзовую награду на Гран-при в Марокко, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
"Украинская наездница Анастасия Бондарева завоевала бронзу международных соревнований по конному спорту по преодолению препятствий CSI 4★-W", - говорится в сообщении.
Турнир проходил в городе Тетуан (Марокко).
Анастасия, как сообщается, заняла третье место в напряженной борьбе на Гран-при с высотой препятствий 155 см.