Украинская наездница Бондарева завоевала бронзу на Гран-при в Марокко

Украинская наездница Анастасия Бондарева получила бронзовую награду на Гран-при в Марокко, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

"Украинская наездница Анастасия Бондарева завоевала бронзу международных соревнований по конному спорту по преодолению препятствий CSI 4★-W", - говорится в сообщении.

Турнир проходил в городе Тетуан (Марокко).

Анастасия, как сообщается, заняла третье место в напряженной борьбе на Гран-при с высотой препятствий 155 см.