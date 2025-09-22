$41.250.00
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 10982 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 15899 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 15109 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 28786 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 44921 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 54925 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57204 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 86209 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 91143 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинская наездница Бондарева завоевала бронзу на Гран-при в Марокко

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Анастасия Бондарева заняла третье место на Гран-при международных соревнований по конному спорту CSI 4★-W в Тетуане, Марокко. Она преодолела препятствия высотой 155 см.

Украинская наездница Бондарева завоевала бронзу на Гран-при в Марокко
instagram.com/anastasia_bondarieva

Украинская наездница Анастасия Бондарева получила бронзовую награду на Гран-при в Марокко, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

"Украинская наездница Анастасия Бондарева завоевала бронзу международных соревнований по конному спорту по преодолению препятствий CSI 4★-W", - говорится в сообщении.

Турнир проходил в городе Тетуан (Марокко).

Анастасия, как сообщается, заняла третье место в напряженной борьбе на Гран-при с высотой препятствий 155 см.

Юлия Шрамко

