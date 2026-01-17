Українська делегація "цими днями" працює з посланцями Трампа у США: Умєров назвав напрямки роботи

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:19 • 1712 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 12646 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 24233 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 24841 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 33623 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 24956 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 39696 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34241 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28776 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26503 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 10091 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 6424 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані04:30 • 9360 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут06:41 • 6866 перегляди
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації06:59 • 4462 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою08:55 • 2950 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 33614 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 21034 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 52653 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 83505 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сем Альтман
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Венесуела
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 3988 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 6434 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 10099 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 10806 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 22591 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Українська делегація "цими днями" працює з посланцями Трампа у США: Умєров назвав напрямки роботи

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим, Кирилом Будановим та Давидом Арахамією прибула до США. Делегація працює над просуванням мирного процесу, гарантіями безпеки для України та узгодженням подальших кроків.

Українська делегація "цими днями" працює з посланцями Трампа у США: Умєров назвав напрямки роботи

Українська делегація "цими днями" працюватиме з американськими партнерами над подальшим просуванням мирного процесу, повідомив голова делегації України на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров, назвавши напрямки, на яких йтиме робота, пише УНН.

Деталі

Умєров підтвердив, що прибув до Сполучених Штатів у складі української делегації разом із Кирилом Будановим та Давидом Арахамією.

Цими днями працюємо з американськими партнерами над подальшим просуванням мирного процесу. Продовжимо роботу над досягненням справедливого та стійкого миру, а також безпековими гарантіями для України та узгодженням наступних кроків

- написав Умєров у соцмережах у суботу.

Секретар РНБО наголосив: "Україні потрібен мир, який гарантує безпеку та суверенітет".

Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному17.01.26, 11:19 • 1726 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки
Україна