Українська делегація "цими днями" працює з посланцями Трампа у США: Умєров назвав напрямки роботи

Українська делегація "цими днями" працюватиме з американськими партнерами над подальшим просуванням мирного процесу, повідомив голова делегації України на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров, назвавши напрямки, на яких йтиме робота, пише УНН.

Деталі

Умєров підтвердив, що прибув до Сполучених Штатів у складі української делегації разом із Кирилом Будановим та Давидом Арахамією.

Цими днями працюємо з американськими партнерами над подальшим просуванням мирного процесу. Продовжимо роботу над досягненням справедливого та стійкого миру, а також безпековими гарантіями для України та узгодженням наступних кроків - написав Умєров у соцмережах у суботу.

Секретар РНБО наголосив: "Україні потрібен мир, який гарантує безпеку та суверенітет".

Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному