Українська делегація "цими днями" працює з посланцями Трампа у США: Умєров назвав напрямки роботи
Київ • УНН
Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим, Кирилом Будановим та Давидом Арахамією прибула до США. Делегація працює над просуванням мирного процесу, гарантіями безпеки для України та узгодженням подальших кроків.
Українська делегація "цими днями" працюватиме з американськими партнерами над подальшим просуванням мирного процесу, повідомив голова делегації України на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров, назвавши напрямки, на яких йтиме робота, пише УНН.
Деталі
Умєров підтвердив, що прибув до Сполучених Штатів у складі української делегації разом із Кирилом Будановим та Давидом Арахамією.
Цими днями працюємо з американськими партнерами над подальшим просуванням мирного процесу. Продовжимо роботу над досягненням справедливого та стійкого миру, а також безпековими гарантіями для України та узгодженням наступних кроків
Секретар РНБО наголосив: "Україні потрібен мир, який гарантує безпеку та суверенітет".
