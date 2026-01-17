Украинская делегация "в эти дни" работает с посланниками Трампа в США: Умеров назвал направления работы

Украинская делегация "в эти дни" будет работать с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса, сообщил глава делегации Украины на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров, назвав направления, по которым будет идти работа, пишет УНН.

Подробности

Умеров подтвердил, что прибыл в Соединенные Штаты в составе украинской делегации вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией.

В эти дни работаем с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса. Продолжим работу над достижением справедливого и устойчивого мира, а также гарантиями безопасности для Украины и согласованием следующих шагов - написал Умеров в соцсетях в субботу.

Секретарь СНБО подчеркнул: "Украине нужен мир, который гарантирует безопасность и суверенитет".

