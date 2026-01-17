Украинская делегация "в эти дни" работает с посланниками Трампа в США: Умеров назвал направления работы

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:19 • 1532 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 12463 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 24044 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 24700 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 33429 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 24885 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 39632 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34208 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28762 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26492 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 9906 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 6156 просмотра
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране04:30 • 9126 просмотра
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут06:41 • 6638 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации06:59 • 4308 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой08:55 • 2772 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 33427 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 20947 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 52571 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 83427 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Сэм Альтман
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венесуэла
Египет
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 3908 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 6240 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 10000 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 10769 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 22548 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Украинская делегация "в эти дни" работает с посланниками Трампа в США: Умеров назвал направления работы

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым, Кириллом Будановым и Давидом Арахамией прибыла в США. Делегация работает над продвижением мирного процесса, гарантиями безопасности для Украины и согласованием дальнейших шагов.

Украинская делегация "в эти дни" работает с посланниками Трампа в США: Умеров назвал направления работы

Украинская делегация "в эти дни" будет работать с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса, сообщил глава делегации Украины на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров, назвав направления, по которым будет идти работа, пишет УНН.

Подробности

Умеров подтвердил, что прибыл в Соединенные Штаты в составе украинской делегации вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией.

В эти дни работаем с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса. Продолжим работу над достижением справедливого и устойчивого мира, а также гарантиями безопасности для Украины и согласованием следующих шагов

- написал Умеров в соцсетях в субботу.

Секретарь СНБО подчеркнул: "Украине нужен мир, который гарантирует безопасность и суверенитет".

Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня17.01.26, 11:19 • 1548 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина