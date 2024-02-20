Українська бронетехніка передала на фронт тисячі 122 мм артилерійських снарядів
Київ • УНН
Компанія "Українська бронетехніка" поставила тисячі 122-мм артилерійських снарядів українським військам, що воюють з Росією, після налагодження серійного виробництва.
Компанія Українська бронетехніка передала Силам оборони тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів., йдеться на сайт підприємства, передає УНН.
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В Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії – їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1
За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обсяги виробництва 122 мм артилерійських пострілів.
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