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Украинская бронетехника передала на фронт тысячи 122 мм артиллерийских снарядов

Украинская бронетехника передала на фронт тысячи 122 мм артиллерийских снарядов

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 04:45  •  6403 просмотра

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Компания "Украинская бронетехника" поставила тысячи 122-мм артиллерийских снарядов украинским войскам, воюющим с Россией, после налаживания серийного производства.

Компания Украинская бронетехника передала Силам обороны тысячи 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, говорится на сайт предприятия, передает УНН.

Детали

В Украину доставлена партия 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, которые производятся в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Выстрелы такого калибра крайне необходимы украинской армии - их ежедневно используют для пушек Д-30 и 2С1

отметил гендиректор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, компании удалось наладить системное серийное производство и существенно нарастить объемы производства 122 мм артиллерийских выстрелов.

"Украинская бронетехника" поставила на передовую 600 минометов1 сентября 2023, 00:49 • 752495 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Українська бронетехніка передала на фронт тисячі 122 мм артилерійських снарядів
Ukrainian armored vehicles deliver thousands of 122 mm artillery shells to the front
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