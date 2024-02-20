Украинская бронетехника передала на фронт тысячи 122 мм артиллерийских снарядов
Киев • УНН
Компания "Украинская бронетехника" поставила тысячи 122-мм артиллерийских снарядов украинским войскам, воюющим с Россией, после налаживания серийного производства.
Компания Украинская бронетехника передала Силам обороны тысячи 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, говорится на сайт предприятия, передает УНН.
Детали
В Украину доставлена партия 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, которые производятся в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Выстрелы такого калибра крайне необходимы украинской армии - их ежедневно используют для пушек Д-30 и 2С1
По его словам, компании удалось наладить системное серийное производство и существенно нарастить объемы производства 122 мм артиллерийских выстрелов.
"Украинская бронетехника" поставила на передовую 600 минометов1 сентября 2023, 00:49 • 752495 просмотров
Украинская бронетехника передала на фронт тысячи 122 мм артиллерийских снарядов
Компания "Украинская бронетехника" поставила тысячи 122-мм артиллерийских снарядов украинским войскам, воюющим с Россией, после налаживания серийного производства.
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