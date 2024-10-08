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Українка здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з триатлону в Румунії

Українка здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з триатлону в Румунії

Київ • УНН

 • 15935 перегляди

Ксенія Левковська виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи з триатлону серед Балканських країн у Румунії. Вона подолала дистанцію за 01:08:01, фінішувавши третьою після спортсменок з Трінідаду і Тобаго та Румунії.

У Румунії українська спортсменка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи з триатлону серед Балканських країн. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Деталі

Ксенія Левковська подолала дистанцію, що включала 750 метрів плавання, 20,8 км велогонки та 5 км бігу, з часом 01:08:01, що дозволило їй зайняти третє місце.

Перемогу здобула Алесія Орла з Трінідаду і Тобаго, фінішувавши з часом 01:04:38, а "срібло" отримала Аліче Пержую з Румунії, яка подолала дистанцію за 01:07:48.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
rumuniiaРумунія
ukrainaУкраїна

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