Українка здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з триатлону в Румунії
Київ • УНН
Ксенія Левковська виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи з триатлону серед Балканських країн у Румунії. Вона подолала дистанцію за 01:08:01, фінішувавши третьою після спортсменок з Трінідаду і Тобаго та Румунії.
У Румунії українська спортсменка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи з триатлону серед Балканських країн. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
Деталі
Ксенія Левковська подолала дистанцію, що включала 750 метрів плавання, 20,8 км велогонки та 5 км бігу, з часом 01:08:01, що дозволило їй зайняти третє місце.
Перемогу здобула Алесія Орла з Трінідаду і Тобаго, фінішувавши з часом 01:04:38, а "срібло" отримала Аліче Пержую з Румунії, яка подолала дистанцію за 01:07:48.
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