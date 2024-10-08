Украинка завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по триатлону в Румынии

В Румынии украинская спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по триатлону среди Балканских стран. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

Ксения Левковская преодолела дистанцию, включавшую 750 метров плавания, 20,8 км велогонки и 5 км бега, со временем 01:08:01, что позволило ей занять третье место.

Победу одержала Алесия Орла из Тринидада и Тобаго, финишировав со временем 01:04:38, а "серебро" получила Аличе Пержую из Румынии, которая преодолела дистанцию за 01:07:48.

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