Украинка завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по триатлону в Румынии
Киев • УНН
Ксения Левковская завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по триатлону среди Балканских стран в Румынии. Она преодолела дистанцию за 01:08:01, финишировав третьей после спортсменок из Тринидада и Тобаго и Румынии.
В Румынии украинская спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по триатлону среди Балканских стран. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
Ксения Левковская преодолела дистанцию, включавшую 750 метров плавания, 20,8 км велогонки и 5 км бега, со временем 01:08:01, что позволило ей занять третье место.
Победу одержала Алесия Орла из Тринидада и Тобаго, финишировав со временем 01:04:38, а "серебро" получила Аличе Пержую из Румынии, которая преодолела дистанцию за 01:07:48.
Олимпиада-2024: тренировки по триатлону отменены из-за грязной Сены3 августа 2024, 14:49 • 23329 просмотров