Україна зібрала 40 млн тонн нового урожаю - Шмигаль
Київ • УНН
Україна зібрала близько 40 млн тонн нового врожаю, з яких 22 млн тонн - пшениця. Це вчетверо перевищує внутрішні потреби країни, забезпечуючи продовольчу безпеку для багатьох інших держав.
Україна зібрала близько 40 млн тонн нового врожаю, з яких 22 млн тонн становить пшениця, що вчетверо перевищує потреби внутрішнього споживання. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду, передає УНН.
Українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю. Урожай пшениці склав близько 22 млн тонн. Внутрішнє споживання близько 6 млн тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не в 4 рази більше ніж складає внутрішнє споживання
Він зазначив, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн.
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