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Україна зібрала 40 млн тонн нового урожаю - Шмигаль

Україна зібрала 40 млн тонн нового урожаю - Шмигаль

Київ • УНН

 • 29323 перегляди

Україна зібрала близько 40 млн тонн нового врожаю, з яких 22 млн тонн - пшениця. Це вчетверо перевищує внутрішні потреби країни, забезпечуючи продовольчу безпеку для багатьох інших держав.

Україна зібрала близько 40 млн тонн нового врожаю, з яких 22 млн тонн становить пшениця, що вчетверо перевищує потреби внутрішнього споживання. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду, передає УНН.

Українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю. Урожай пшениці склав близько 22 млн тонн. Внутрішнє споживання близько 6 млн тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не в 4 рази більше ніж складає внутрішнє споживання

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн.

Нагадаємо

Міндовкілля планує розробити програму адаптації агросектору до кліматичної політики до 2026 року. План передбачає оцінку ризиків, фінансові стимули та співпрацю з міжнародними організаціями для впровадження екологічних практик.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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