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Європейський зелений курс: Україна планує розробити план адаптації агросектору до 2026 року

Київ • УНН

 • 25897 перегляди

Міндовкілля планує розробити програму адаптації агросектору до кліматичної політики до 2026 року. План передбачає оцінку ризиків, фінансові стимули та співпрацю з міжнародними організаціями для впровадження екологічних практик.

До 2026 року в Україні збираються розробити план адаптації агросектору до кліматичної політики, повідомили у Міндовкілля у вівторок за підсумками дискусії з аграріями щодо реалізації Європейського зеленого курсу, пише УНН.

Деталі

Як зазначили у міністерстві, у травні 2024 року уряд схвалив Стратегію формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року і затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2024-2026 роках.

Згідно з цим планом у 2025 році завершиться дослідження оцінки ризиків сільського господарства до зміни клімату, а до 2026 року буде розроблений програмний документ щодо адаптації агросектору

- зазначила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Вікторія Киреєва.

Також, з її слів, "кліматична політика може передбачати фінансові стимули, такі як субсидії на екологічні практики, гранти на дослідження та податкові пільги, що допомагає зменшити витрати на екологічно чисті практики та сприяє інвестиціям у сталий розвиток".

Також Киреєва наголосила на важливості впровадження кліматичної політики для агропромислового сектору:

  1. Адаптація до зміни клімату: політика допомагає фермерським господарствам адаптуватися через нові культури та агрономічні практики.
  2. Підвищення ресурсної ефективності: політика стимулює інноваційні технології для зменшення споживання води, енергії та інших ресурсів.
  3. Забезпечення продовольчої безпеки: сприяє стабільності агропродовольчих систем в умовах зміни клімату.
  4. Фінансова підтримка і стимули: політика може включати субсидії, гранти та податкові пільги для екологічних практик, а також залучення міжнародних фінансів.
  5. Відповідальність та репутація: політика допомагає компаніям покращити свою репутацію, демонструючи відповідальність перед навколишнім середовищем.

Доповнення

Як зазначили у Міндовкілля, основні принципи Європейського зеленого курсу включають екологічно сталий розвиток, збереження біорізноманіття, покращення якості води та ґрунту, зменшення забруднення повітря, енергетичний перехід до відновлювальних джерел енергії, підвищення енергоефективності, інновації, кругову економіку і розширення природоохоронних територій. Мета - досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року завдяки змінам в енергетиці, транспорті, промисловості та сільському господарстві. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини

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