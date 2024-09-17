Європейський зелений курс: Україна планує розробити план адаптації агросектору до 2026 року
Київ • УНН
Міндовкілля планує розробити програму адаптації агросектору до кліматичної політики до 2026 року. План передбачає оцінку ризиків, фінансові стимули та співпрацю з міжнародними організаціями для впровадження екологічних практик.
До 2026 року в Україні збираються розробити план адаптації агросектору до кліматичної політики, повідомили у Міндовкілля у вівторок за підсумками дискусії з аграріями щодо реалізації Європейського зеленого курсу, пише УНН.
Деталі
Як зазначили у міністерстві, у травні 2024 року уряд схвалив Стратегію формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року і затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2024-2026 роках.
Згідно з цим планом у 2025 році завершиться дослідження оцінки ризиків сільського господарства до зміни клімату, а до 2026 року буде розроблений програмний документ щодо адаптації агросектору
Також, з її слів, "кліматична політика може передбачати фінансові стимули, такі як субсидії на екологічні практики, гранти на дослідження та податкові пільги, що допомагає зменшити витрати на екологічно чисті практики та сприяє інвестиціям у сталий розвиток".
Також Киреєва наголосила на важливості впровадження кліматичної політики для агропромислового сектору:
- Адаптація до зміни клімату: політика допомагає фермерським господарствам адаптуватися через нові культури та агрономічні практики.
- Підвищення ресурсної ефективності: політика стимулює інноваційні технології для зменшення споживання води, енергії та інших ресурсів.
- Забезпечення продовольчої безпеки: сприяє стабільності агропродовольчих систем в умовах зміни клімату.
- Фінансова підтримка і стимули: політика може включати субсидії, гранти та податкові пільги для екологічних практик, а також залучення міжнародних фінансів.
- Відповідальність та репутація: політика допомагає компаніям покращити свою репутацію, демонструючи відповідальність перед навколишнім середовищем.
Доповнення
Як зазначили у Міндовкілля, основні принципи Європейського зеленого курсу включають екологічно сталий розвиток, збереження біорізноманіття, покращення якості води та ґрунту, зменшення забруднення повітря, енергетичний перехід до відновлювальних джерел енергії, підвищення енергоефективності, інновації, кругову економіку і розширення природоохоронних територій. Мета - досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року завдяки змінам в енергетиці, транспорті, промисловості та сільському господарстві.