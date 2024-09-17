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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейский зеленый курс: Украина планирует разработать план адаптации агросектора до 2026 года

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 08:30  •  8119 просмотра

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Минприроды планирует разработать программу адаптации агросектора к климатической политике до 2026 года. План предусматривает оценку рисков, финансовые стимулы и сотрудничество с международными организациями для внедрения экологических практик.

До 2026 года в Украине собираются разработать план адаптации агросектора к климатической политике, сообщили в Минприроды во вторник по итогам дискуссии с аграриями относительно реализации Европейского зеленого курса, пишет УНН.

Детали

Как отметили в министерстве, в мае 2024 года правительство одобрило Стратегию формирования и реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2035 года и утвердило операционный план мероприятий по ее реализации в 2024-2026 годах.

Согласно этому плану в 2025 году завершится исследование оценки рисков сельского хозяйства к изменению климата, а к 2026 году будет разработан программный документ по адаптации агросектора

- отметила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Виктория Киреева.

Также, по ее словам, "климатическая политика может предусматривать финансовые стимулы, такие как субсидии на экологические практики, гранты на исследования и налоговые льготы, что помогает уменьшить расходы на экологически чистые практики и способствует инвестициям в устойчивое развитие".

Также Киреева отметила важность внедрения климатической политики для агропромышленного сектора:

  1. Адаптация к изменению климата: политика помогает фермерским хозяйствам адаптироваться через новые культуры и агрономические практики.
  2. Повышение ресурсной эффективности: политика стимулирует инновационные технологии для уменьшения потребления воды, энергии и других ресурсов.
  3. Обеспечение продовольственной безопасности: способствует стабильности агропродовольственных систем в условиях изменения климата.
  4. Финансовая поддержка и стимулы: политика может включать субсидии, гранты и налоговые льготы для экологических практик, а также привлечение международных финансов.
  5. Ответственность и репутация: политика помогает компаниям улучшить свою репутацию, демонстрируя ответственность перед окружающей средой.

Дополнение

Как отметили в Минприроды, основные принципы Европейского зеленого курса включают экологически устойчивое развитие, сохранение биоразнообразия, улучшение качества воды и почвы, уменьшение загрязнения воздуха, энергетический переход к возобновляемым источникам энергии, повышение энергоэффективности, инновации, круговую экономику и расширение природоохранных территорий. Цель - достижение климатической нейтральности к 2050 году благодаря изменениям в энергетике, транспорте, промышленности и сельском хозяйстве. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
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