Украина собрала 40 млн тонн нового урожая - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина собрала около 40 млн тонн нового урожая, из которых 22 млн тонн - пшеница. Это вчетверо превышает внутренние потребности страны, обеспечивая продовольственную безопасность для многих других государств.
Украина собрала около 40 млн тонн нового урожая, из которых 22 млн тонн составляет пшеница, что вчетверо превышает потребности внутреннего потребления. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Правительства, передает УНН.
Украинские аграрии уже собрали около 40 млн тонн нового урожая. Урожай пшеницы составил около 22 млн тонн. Внутреннее потребление около 6 млн тонн. То есть Украина собрала пшеницы чуть ли не в 4 раза больше чем составляет внутреннее потребление
Он отметил, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности для многих стран.
Напомним
Минприроды планирует разработать программу адаптации агросектора к климатической политике до 2026 года. План предусматривает оценку рисков, финансовые стимулы и сотрудничество с международными организациями для внедрения экологических практик.