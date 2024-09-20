Украина собрала 40 млн тонн нового урожая - Шмыгаль

Украина собрала около 40 млн тонн нового урожая, из которых 22 млн тонн составляет пшеница, что вчетверо превышает потребности внутреннего потребления. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Правительства, передает УНН.

Украинские аграрии уже собрали около 40 млн тонн нового урожая. Урожай пшеницы составил около 22 млн тонн. Внутреннее потребление около 6 млн тонн. То есть Украина собрала пшеницы чуть ли не в 4 раза больше чем составляет внутреннее потребление - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности для многих стран.

Напомним

Минприроды планирует разработать программу адаптации агросектора к климатической политике до 2026 года. План предусматривает оценку рисков, финансовые стимулы и сотрудничество с международными организациями для внедрения экологических практик.