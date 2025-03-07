Україна завершує підготовку попереднього плану для обговорення з США в Саудівській Аравії - ОП
Київ • УНН
Офіс Президента України завершує підготовку попереднього плану щодо досягнення миру для обговорення з США 11 березня. План розробляється спільно з європейськими партнерами та включатиме конкретні гарантії безпеки.
В Україні завершують підготовку попереднього плану, який будуть обговорювати з американськими партнерами наступного тижня в Саудівській Аравії. Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався в режимі відеоконференції з радниками з національної безпеки й дипломатичними радниками глав держав та урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії, Швеції, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Єрмак відзначив результати вчорашнього спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, рішучість щодо підтримки України та готовність працювати над спільним планом досягнення справедливого й тривалого миру.
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Він нагадав, що Україна запропонувала кроки, які можуть прокласти шлях до завершення війни. Це тиша в небі й на морі: припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру й морських військових операцій, а також звільнення полонених.
Очільник Офісу Глави держави поінформував про роботу з французькою та британською сторонами над планом досягнення справедливого й тривалого миру. Україна дуже цінує відповідні пропозиції від держав Північної Європи та Балтії, які враховуються під час його підготовки.
"Ми завершуємо підготовку попереднього плану, який будемо обговорювати з американськими партнерами наступного тижня в Саудівській Аравії. Наголошую, що це план не лише України, це план Європи", – зазначив Єрмак.
Він наголосив, що потрібно продовжувати роботу над конкретними та дієвими гарантіями безпеки для України перед будь-якими переговорами щодо встановлення справедливого й тривалого миру.
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Доповнення
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф озвучив порядок денний майбутніх переговорів США та України в Саудівській Аравії 11 березня.