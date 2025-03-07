Украина завершает подготовку предварительного плана для обсуждения с США в Саудовской Аравии - ОП
Киев • УНН
Офис Президента Украины завершает подготовку предварительного плана по достижению мира для обсуждения с США 11 марта. План разрабатывается совместно с европейскими партнерами и будет включать конкретные гарантии безопасности.
В Украине завершают подготовку предварительного плана, который будут обсуждать с американскими партнерами на следующей неделе в Саудовской Аравии. Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил в режиме видеоконференции с советниками по национальной безопасности и дипломатическими советниками глав государств и правительств Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Ермак отметил результаты вчерашнего специального заседания Европейского совета в Брюсселе, решимость в поддержке Украины и готовность работать над совместным планом достижения справедливого и длительного мира.
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Он напомнил, что Украина предложила шаги, которые могут проложить путь к завершению войны. Это тишина в небе и на море: прекращение атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и морских военных операций, а также освобождение пленников.
Руководитель Офиса Главы государства проинформировал о работе с французской и британской сторонами над планом достижения справедливого и длительного мира. Украина очень ценит соответствующие предложения от государств Северной Европы и Балтики, которые учитываются при его подготовке.
"Мы завершаем подготовку предварительного плана, который будем обсуждать с американскими партнерами на следующей неделе в Саудовской Аравии. Подчеркиваю, что это план не только Украины, это план Европы", – отметил Ермак.
Он подчеркнул, что нужно продолжать работу над конкретными и действенными гарантиями безопасности для Украины перед любыми переговорами по установлению справедливого и длительного мира.
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Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф озвучил повестку дня будущих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.