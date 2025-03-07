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Украина завершает подготовку предварительного плана для обсуждения с США в Саудовской Аравии - ОП

Киев • УНН

 • 29645 просмотра

Офис Президента Украины завершает подготовку предварительного плана по достижению мира для обсуждения с США 11 марта. План разрабатывается совместно с европейскими партнерами и будет включать конкретные гарантии безопасности.

Украина завершает подготовку предварительного плана для обсуждения с США в Саудовской Аравии - ОП

В Украине завершают подготовку предварительного плана, который будут обсуждать с американскими партнерами на следующей неделе в Саудовской Аравии. Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил в режиме видеоконференции с советниками по национальной безопасности и дипломатическими советниками глав государств и правительств Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Ермак отметил результаты вчерашнего специального заседания Европейского совета в Брюсселе, решимость в поддержке Украины и готовность работать над совместным планом достижения справедливого и длительного мира.

МИД о переговорах Украины и США 11 марта: нет информации о том, что там будут россияне07.03.25, 13:42 • 19153 просмотра

Он напомнил, что Украина предложила шаги, которые могут проложить путь к завершению войны. Это тишина в небе и на море: прекращение атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и морских военных операций, а также освобождение пленников.

Руководитель Офиса Главы государства проинформировал о работе с французской и британской сторонами над планом достижения справедливого и длительного мира. Украина очень ценит соответствующие предложения от государств Северной Европы и Балтики, которые учитываются при его подготовке.

"Мы завершаем подготовку предварительного плана, который будем обсуждать с американскими партнерами на следующей неделе в Саудовской Аравии. Подчеркиваю, что это план не только Украины, это план Европы", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что нужно продолжать работу над конкретными и действенными гарантиями безопасности для Украины перед любыми переговорами по установлению справедливого и длительного мира.

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News06.03.25, 19:12 • 145982 просмотра

Дополнение

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф озвучил повестку дня будущих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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