Україна залучить понад 17 млн євро від ЄІБ на розвиток міського транспорту
Київ • УНН
Кабмін схвалив залучення понад 17 млн євро від Європейського інвестиційного банку на розвиток транспорту. Кошти підуть громадам на оновлення комунальних автопарків.
Кабінет міністрів ухвалив проєкт розпорядження Президента України Володимира Зеленського, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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"Сьогодні також ухвалюємо два важливих рішення. Перше - схвалюємо проєкт розпорядження президента, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту України. Це кошти підуть в громади для фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо
Влітку Кабінет міністрів ухвалив рішення про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів у 2024 році обсягом 1 млрд гривень.