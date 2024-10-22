Украина привлечет более 17 млн евро от ЕИБ на развитие городского транспорта
Киев • УНН
Кабмин одобрил привлечение более 17 млн евро от Европейского инвестиционного банка на развитие транспорта. Средства пойдут громадам на обновление коммунальных автопарков.
Кабинет министров принял проект распоряжения Президента Украины Владимира Зеленского, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) более 17 млн евро по проекту развития городского транспорта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
"Сегодня также принимаем два важных решения. Первое - одобряем проект распоряжения президента, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка более 17 млн евро по проекту развития городского транспорта Украины. Это средства пойдут в общины для финансирования выплат по обновлению коммунальных автопарков", - сказал Шмыгаль.
Напомним
Летом Кабинет министров принял решение о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение школьных автобусов в 2024 году в объеме 1 млрд гривен.