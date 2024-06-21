Уряд виділяє 1 млрд грн на шкільні автобуси
Київ • УНН
Уряд виділяє 1 млрд грн субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю шкільних автобусів у 2024 році, приділивши пріоритетну увагу українським виробникам для підтримки вітчизняної економіки.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів у 2024 році обсягом 1 млрд гривень. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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"Eряд сьогодні ухвалює рішення про виділення 1 млрд гривень на закупівлю шкільних автобусів. Кошти будуть виділені у вигляді субвенції для регіонів. Безпека та якісна освіта наших дітей - це головна інвестиція, яку може робити держава. Тому для нашого уряду - це системна політика. Торік ми так само виділяли 1 млрд гривень на цю програму закупівель. Було придбано 434 шкільні автобуси. І минулого року, і цього року пріоритет надається українським виробникам. Таким чином ми ще і підтримуємо українську економіку", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо
Український уряд має намір активізувати програму "Шкільний автобус", яка передбачає закупівлю 1,5 тис. автобусів за три роки у вітчизняного виробника.