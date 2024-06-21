Кабинет министров принял решение о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение школьных автобусов в 2024 году объемом 1 млрд гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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""Правительство сегодня принимает решение о выделении 1 млрд гривен на закупку школьных автобусов. Средства будут выделены в виде субвенции для регионов. Безопасность и качественное образование наших детей-это главная инвестиция, которую может делать государство. Поэтому для нашего правительства - это системная политика. В прошлом году мы так же выделяли 1 млрд гривен на эту программу закупок. Было приобретено 434 школьных автобуса. И в прошлом году, и в этом году приоритет отдается украинским производителям. Таким образом мы еще и поддерживаем украинскую экономику", - сказал Шмыгаль.

Напомним

Украинское правительство намерено активизировать программу "школьный автобус", которая предусматривает закупку 1,5 тыс. автобусов за три года у отечественного производителя.