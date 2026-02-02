$42.810.04
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Ексклюзив
18:37 • 4288 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 4070 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 6340 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 14064 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 22199 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 36392 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 59615 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 75019 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 51590 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією - Зеленський

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Це рішення прийнято через підтримку Іраном поширення війни та насильства.

Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією - Зеленський

Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.  

Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротися. Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч "шахедів", які б’ють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші у Європі почули в питанні про Іран і нас, Україну, і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих іранців 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що фактично погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані – так званого Корпусу вартових ісламської революції. 

Зараз тривають європейські процедури. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, і для нас це питання закрите. Всі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження – жоден не повинен виграти 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Україна повідомила Ізраїль про своє рішення визнати іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Село
Війна в Україні
Ізраїль
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Іран