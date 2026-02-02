Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією - Зеленський

Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротися. Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч "шахедів", які б’ють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші у Європі почули в питанні про Іран і нас, Україну, і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих іранців - сказав Зеленський.

Він зазначив, що фактично погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані – так званого Корпусу вартових ісламської революції.

Зараз тривають європейські процедури. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, і для нас це питання закрите. Всі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження – жоден не повинен виграти - додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна повідомила Ізраїль про своє рішення визнати іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.