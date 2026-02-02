Украина признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией - Зеленский

Украина признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Украина поддерживает народы, которые ценят свободу и действительно готовы за нее бороться. Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств и как иранский режим вкладывался в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни один из тысяч "шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям. Мы видим, как другие в Европе услышали в вопросе об Иране и нас, Украину, и тех европейцев, которые призывали к большей активности, к большей принципиальности, и самих иранцев - сказал Зеленский.

Он отметил, что фактически согласовано решение Евросоюза об определении террористической одной из основных организаций режима в Иране – так называемого Корпуса стражей исламской революции.

Сейчас продолжаются европейские процедуры. Мы в Украине уже приняли такое решение и уже определили эту организацию террористической, и для нас этот вопрос закрыт. Все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения – ни один не должен выиграть - добавил Зеленский.

Напомним

Украина сообщила Израилю о своем решении признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.