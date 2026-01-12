Україна вперше обрала переможця конкурсу на розробку літієвого родовища: Свириденко розкрила деталі
Київ • УНН
В Україні вперше обрано переможця конкурсу на розробку літієвого родовища "ділянка Добра" в Кіровоградській області за механізмом угоди про розподіл продукції. Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, яка залучить мінімум $179 млн інвестицій.
Уперше в Україні обрано переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
За словами Свириденко, пілотний проєкт з розробки корисних копалин - літієве родовище "ділянка Добра" в Кіровоградській області. Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.
До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.
Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів
За її словами, проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів. Ділянка Добра є лише першою із амбітного плану інтеграції України у ланцюги постачання наших стратегічних партнерів. Отже, робота в цьому напрямку триває. Механізм УРП дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в рамках укладеного з державою партнерства. Водночас родовище залишається у власності народу України.
Залучення стратегічних інвесторів зі США та ЄС також посилює міжнародну увагу до України, залучає сучасні технології видобутку і переробки, та створює додаткові безпекові гарантії для нашої країни. Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами
Нагадаємо
Раніше ЗМІ повідомляли, що українська урядова комісія визначила переможця конкурсу на розробку державного літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Ним став консорціум інвесторів, до якого входять мільярдер Рональд Лаудер, близький до президента США Дональда Трампа, та енергетична компанія TechMet.