Україна вперше обрала переможця конкурсу на розробку літієвого родовища: Свириденко розкрила деталі

Уперше в Україні обрано переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

За словами Свириденко, пілотний проєкт з розробки корисних копалин - літієве родовище "ділянка Добра" в Кіровоградській області. Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.

До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів