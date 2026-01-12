Україна вперше обрала переможця конкурсу на розробку літієвого родовища: Свириденко розкрила деталі

$43.080.09
Ексклюзив
17:49 • 2458 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 6778 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 15657 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 13913 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 16642 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 34536 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 35802 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 28791 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 30350 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 37644 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
Нова атака рф викликала знеструмлення у 7 регіохах, аварійні відключення у Києві та 4 областях - Міненерго12 січня, 08:53 • 4580 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 30171 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 10942 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 13058 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 24968 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 15655 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 25147 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 34533 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 30346 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 36971 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Київська область
Іран
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 30916 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 26773 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 32846 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 35113 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 91166 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
NASAMS

Україна вперше обрала переможця конкурсу на розробку літієвого родовища: Свириденко розкрила деталі

Київ • УНН

 • 168 перегляди

В Україні вперше обрано переможця конкурсу на розробку літієвого родовища "ділянка Добра" в Кіровоградській області за механізмом угоди про розподіл продукції. Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, яка залучить мінімум $179 млн інвестицій.

Україна вперше обрала переможця конкурсу на розробку літієвого родовища: Свириденко розкрила деталі

Уперше в Україні обрано переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За словами Свириденко, пілотний проєкт з розробки корисних копалин - літієве родовище "ділянка Добра" в Кіровоградській області. Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.

До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.

Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT09.01.26, 16:44 • 44265 переглядiв

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої  є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід  у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів 

- додала прем'єрка.

За її словами, проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів. Ділянка Добра є лише першою із амбітного плану інтеграції України у ланцюги постачання наших стратегічних партнерів. Отже, робота в цьому напрямку триває. Механізм УРП дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в рамках укладеного з державою партнерства. Водночас родовище залишається у власності народу України.

Зеленський доручив Свириденко та Качці супровід та експертизу майбутніх угод між Україною, США та Європою12.01.26, 17:38 • 2234 перегляди

Залучення стратегічних інвесторів зі США та ЄС також посилює міжнародну увагу до України, залучає сучасні технології видобутку і переробки, та створює додаткові безпекові гарантії для нашої країни. Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами 

- резюмувала Свириденко.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що українська урядова комісія визначила переможця конкурсу на розробку державного літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Ним став консорціум інвесторів, до якого входять мільярдер Рональд Лаудер, близький до президента США Дональда Трампа, та енергетична компанія TechMet. 

Антоніна Туманова

