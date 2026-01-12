Украина впервые выбрала победителя конкурса на разработку литиевого месторождения: Свириденко раскрыла детали

Впервые в Украине выбран победитель конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции (СРП). Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

По словам Свириденко, пилотный проект по разработке полезных ископаемых - литиевое месторождение "участок Добра" в Кировоградской области. Месторождение позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в $179 млн, из которых $12 млн направят на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, $167 млн на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов месторождения.

К конкурсному отбору по 100-балльной системе оценки были приглашены украинские и иностранные компании и консорциумы, с имеющимися финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в сфере недропользования.

Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются известные на международном рынке компании Techmet и The Rock Holdings. Они имеют значительный опыт в сфере добычи критически важных полезных ископаемых. Компания Techmet владеет контрольными или доминирующими миноритарными долями в 10 активах на четырех континентах и имеет опыт реализации сложных проектов по разведке, добыче и переработке критических минералов

По ее словам, проект даст толчок для дальнейшего привлечения большего количества инвесторов. Участок Добра является лишь первым из амбициозного плана интеграции Украины в цепи поставок наших стратегических партнеров. Следовательно, работа в этом направлении продолжается. Механизм СРП позволяет инвесторам добывать полезные ископаемые в рамках заключенного с государством партнерства. В то же время месторождение остается в собственности народа Украины.

Привлечение стратегических инвесторов из США и ЕС также усиливает международное внимание к Украине, привлекает современные технологии добычи и переработки, и создает дополнительные гарантии безопасности для нашей страны. Этот проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль вместе с системными американскими партнерами