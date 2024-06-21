Україна вночі вдарила по полігону запуску "шахедів" та трьох НПЗ в рф: деталі спецоперацій
Київ • УНН
Україна у ніч на 21 червня провела дві успішні спецоперації, завдавши ударів по полігону у населеному пункті єйськ, звідки росія запускає іранські безпілотники проти України, а також по трьох ключових російських нафтопереробних заводах в південному окрузі, на яких виробляють мазут для чорноморського флоту рф.
У ніч на 21 червня СБУ провела дві успішні спецоперації. В рамках спільної реалізації із ракетними військами та ВМС ЗСУ, "бавовна" завітала на полігон у єйську, звідки ворог запускає по Україні "шахеди". Також дрони СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ уразили три російських НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський. Деталі спецоперації розповіло УНН інформоване джерело.
За даними джерела УНН, Україна вночі вдарила по полігону 167-го навчального центру у населеному пункті єйськ, звідки росіяни запускають по Україні "шахеди". Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні відбулась серія вибухів з подальшою детонацією.
Згодом дрони СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський. Це - ключові заводи південного округу рф, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів чорноморського флоту.
Як вважає джерело УНН, ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту - зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ.
"СБУ продовжує активний літній сезон "бавовн". Чи не щоночі вони "розквітають" на військових об‘єктах та на підприємствах, які є частиною російського ВПК і працюють на війну проти України. Прогнозуємо, що цей сезон буде дуже спекотним", - зазначило поінформоване джерело.
В Генштабі підтвердили ураження низки об’єктів рф 20 червня та 21 червня 21.06.24, 11:24 • 22741 перегляд