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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Україна вночі вдарила по полігону запуску "шахедів" та трьох НПЗ в рф: деталі спецоперацій

Київ • УНН

 • 20420 перегляди

Україна у ніч на 21 червня провела дві успішні спецоперації, завдавши ударів по полігону у населеному пункті єйськ, звідки росія запускає іранські безпілотники проти України, а також по трьох ключових російських нафтопереробних заводах в південному окрузі, на яких виробляють мазут для чорноморського флоту рф.

Україна вночі вдарила по полігону запуску "шахедів" та трьох НПЗ в рф: деталі спецоперацій

У ніч на 21 червня СБУ провела дві успішні спецоперації. В  рамках спільної реалізації із ракетними військами та ВМС ЗСУ, "бавовна" завітала на полігон у єйську, звідки ворог запускає по Україні "шахеди". Також дрони СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ уразили три російських НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський. Деталі спецоперації розповіло УНН інформоване джерело. 

За даними джерела УНН, Україна вночі вдарила по полігону 167-го навчального центру у населеному пункті єйськ, звідки росіяни запускають по Україні "шахеди". Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні відбулась серія вибухів з подальшою детонацією.

Згодом дрони СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський. Це - ключові заводи південного округу рф, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів чорноморського флоту. 

Як вважає джерело УНН, ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту - зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ.

"СБУ продовжує активний літній сезон "бавовн". Чи не щоночі вони "розквітають" на військових об‘єктах та на підприємствах, які є частиною російського ВПК і працюють на війну проти України. Прогнозуємо, що цей сезон буде дуже спекотним", - зазначило поінформоване джерело.

В Генштабі підтвердили ураження низки об’єктів рф 20 червня та 21 червня 21.06.24, 11:24 • 22741 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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