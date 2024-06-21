Украина ночью ударила по полигону запуска "шахедов" и трех НПЗ в рф: детали спецопераций

В ночь на 21 июня СБУ провела две успешные спецоперации. В рамках совместной реализации с ракетными войсками и ВМС ВСУ, "хлопок" посетил полигон в ейске, откуда враг запускает по Украине "шахеды". Также дроны СБУ совместно с силами беспилотных систем ВСУ поразили три российских НПЗ: Афипский, Ильский, Краснодарский. Детали спецоперации рассказал УНН информированный источник.

По данным источника УНН, Украина ночью ударила по полигону 167-го учебного центра в населенном пункте ейск, откуда россияне запускают по Украине "шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне состоялась серия взрывов с последующей детонацией.

Впоследствии дроны СБУ совместно с силами беспилотных систем ВСУ поразили три НПЗ: Афинский, Ильский, Краснодарский. Это-ключевые заводы южного округа рф, на которых, в частности, изготавливают мазут для кораблей Черноморского флота.

Как считает источник УНН, поражения этих НПЗ значительно усложняют логистику поставки мазута-сделает его дороже и дольше, поскольку его придется доставлять с других НПЗ.

"СБУ продолжает активный летний сезон "хлопков". Не каждую ночь они "расцветают" на военных объектах и на предприятиях, которые являются частью российского ВПК и работают на войну против Украины. Прогнозируем, что этот сезон будет очень жарким", - отметил информированный источник.

В Генштабе подтвердили поражение ряда объектов в рф 20 июня и 21 июня