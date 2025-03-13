Україна відреагувала на рішення ЄСПЛ у справі щодо трагедії в Одесі 2 травня 2014 року

Міністерство юстиції, коментуючи рішення ЄСПЛ у справі щодо трагедії в Одесі 2 травня 2014 року, в якому суд назвав Україну винною, але визнав вплив рф, заявило, що приймає до уваги це рішення, передає УНН.

Щодо рішення ЄСПЛ у справі "Вячеславова та інші проти України". Міністерство юстиції України приймає до уваги рішення Європейського суду з прав людини у справі "Вячеславова та інші проти України" щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після завершення детального вивчення рішення та консультацій з відповідними органами державної влади, Міністерство юстиції надасть комплексний аналіз висновків ЄСПЛ та план дій щодо виконання рішення.

Україна залишається відданою європейським цінностям та дотриманню прав людини і поважає роль Європейського суду з прав людини - наголошує Мін'юст.

Мін'юст зазначає, що трагедія в Одесі сталася через три місяці після Революції Гідності, коли країна все ще зберігала у своїх структурах інституційну спадщину режиму Януковича, особливо в системі правоохоронних органів.

Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади - йдеться в повідомленні.

Мін'юст звертаємо увагу на важливі факти, встановлені ЄСПЛ:

⦁ суд визнав значну роль російської дезінформації та пропаганди у розпалюванні ворожнечі перед трагічними подіями;

⦁ ЄСПЛ підтвердив, що ключові посадовці, відповідальні за неналежні дії, згодом втекли до Росії та отримали там громадянство, що свідчить про їхні попередні зв'язки;

⦁ суд відзначив відсутність будь-якої упередженості в розслідуванні щодо жертв різних політичних поглядів;

⦁ суд врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу.

Міністерство юстиції України залишається відданим забезпеченню справедливості для всіх громадян України та дотриманню міжнародних зобов'язань нашої держави - інформує міністерство.

Контекст

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення за низкою позовів щодо бездіяльності держави під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів в Одесі 2 травня 2014 року, в результаті чого загинуло 48 людей. Проте суд визнав вплив росії.

Україна має виплатити по 15 тис. євро компенсації родичам кожного із загиблих, по 12 тис. трьом позивачам, які вижили.

Масові заворушення в Одесі відбулись 2 травня. Вони призвели до трагічних наслідків, внаслідок, за даними ГПУ, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб. Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куликовому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло.

Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 — загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.