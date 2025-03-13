Украина отреагировала на решение ЕСПЧ по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Министерство юстиции, комментируя решение ЕСПЧ по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, в котором суд назвал Украину виновной, но признал влияние рф, заявило, что принимает во внимание это решение, передает УНН.

Относительно решения ЕСПЧ по делу "Вячеславова и другие против Украины". Министерство юстиции Украины принимает во внимание решение Европейского суда по правам человека по делу "Вячеславова и другие против Украины" о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения детального изучения решения и консультаций с соответствующими органами государственной власти, Министерство юстиции предоставит комплексный анализ выводов ЕСПЧ и план действий по выполнению решения.

Украина остается преданной европейским ценностям и соблюдению прав человека и уважает роль Европейского суда по правам человека - подчеркивает Минюст.

Минюст отмечает, что трагедия в Одессе произошла через три месяца после Революции Достоинства, когда страна все еще сохраняла в своих структурах институциональное наследие режима Януковича, особенно в системе правоохранительных органов.

Выявленные ЕСПЧ недостатки в действиях милиции и пожарной службы демонстрируют системные проблемы, которые сформировались на протяжении многих лет предыдущей власти - говорится в сообщении.

Минюст обращаем внимание на важные факты, установленные ЕСПЧ:

⦁ суд признал значительную роль российской дезинформации и пропаганды в разжигании вражды перед трагическими событиями;

⦁ ЕСПЧ подтвердил, что ключевые должностные лица, ответственные за ненадлежащие действия, впоследствии бежали в россию и получили там гражданство, что свидетельствует об их предыдущих связях;

⦁ суд отметил отсутствие какой-либо предвзятости в расследовании в отношении жертв разных политических взглядов;

⦁ суд учел сложность ситуации для только что сформированного правительства Украины, которое получило в наследство силовые структуры со встроенными агентами влияния.

Министерство юстиции Украины остается преданным обеспечению справедливости для всех граждан Украины и соблюдению международных обязательств нашего государства - информирует министерство.

Контекст

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по ряду исков о бездействии государства во время столкновения пророссийских и проукраинских активистов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате чего погибли 48 человек. Однако суд признал влияние россии.

Украина должна выплатить по 15 тыс. евро компенсации родственникам каждого из погибших, по 12 тыс. трем истцам, которые выжили.

Массовые беспорядки в Одессе состоялись 2 мая. Они привели к трагическим последствиям, в результате, по данным ГПУ, погибли 48 и ранены более 250 человек. Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, проводившей марш за единство, с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибли.

Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 — погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.