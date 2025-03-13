Справа щодо трагедії в Одесі 2 травня 2014 року: ЄСПЛ назвав Україну винною, але визнав вплив рф
Київ • УНН
ЄСПЛ визнав, що трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року були частково викликані пропагандою рф. Суд зобов'язав Україну виплатити компенсації родичам загиблих через неефективне розслідування.
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення за низкою позовів щодо бездіяльності держави під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів в Одесі 2 травня 2014 року, в результаті чого загинуло 48 людей. Проте суд визнав вплив росії, передає УНН.
Суд визнав, що події значною мірою були викликані російською пропагандою, проте ЄСПЛ підкреслив порушення з боку української держави, яка має сплатити компенсації.
Суд дійшов висновку, що держава-відповідач не розпочала та не провела ефективного розслідування трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року, які забрали життя найближчих родичів двадцяти п’яти заявників і поставили під загрозу життя трьох заявників
Родичі 25 загиблих 2 травня 2014 року та троє людей, які вижили після пожежі у будинку профспілок, де загинуло декілька десятків прибічників "антимайдану", звернулися з кількома позовами до Страсбурга. Серед позивачів є родичі двох проукраїнських активістів, які загинули від вогнепальних поранень. Ще трьох ідентифікують часто в ЗМІ, як "випадкових перехожих", які також отримали смертельні вогнепальні поранення. Решта учасники антимайданівської групи та родичі загиблих, які були у Будинку профспілок, що палав. Проте, суд заявив, що не ідентифікує їх за ідеологічними поглядами.
Зазначається, що всі позивачі висунули претензії на адресу України, в першу чергу звинувачуючи її в бездіяльності заявляючи, що держава тоді у 2014 році могла запобігти трагічним наслідкам.
Суд декілька разів наголосив у рішенні та у висновках, що першочерговим винуватцем подій є росія та її діяльність щодо дестабілізації України.
Суд вважає, що дезінформація та пропаганда з боку росії відіграли свою роль в трагічних подіях...
Також суд взяв до уваги твердження уряду України про загрозу дестабілізації ситуації в південних регіонах України загалом і в Одесі зокрема, що виходить від російської федерації та колишніх українських високопосадовців, які втратили свою владу внаслідок революції на Майдані.
Суд уже визнав встановленою значну участь Російської Федерації в подіях, що передували так званому "референдуму" в Криму, а також її різноманітну підтримку сепаратистських утворень на сході України. Суд також взяв до уваги часто прихований характер цієї участі
Проте, на думку суду це не знімає відповідальності з України, як держави. ЄСПЛ також наголосив, що навіть згодом Україна не намагалася добросовісно переслідувати посадовців, дії яких призвели до численних смертей.
Основний обов'язок влади полягає в тому, щоб робити все можливе, для запобігання ризику насильства. Те, що влада України була слабкою на тлі російської агресії у Криму та на Донбасі, не позбавило державу можливостей діяти
Окрім того, ЄСПЛ визнав, що тодішня місцева влада під виглядом "прибирання" свідомо знищувала докази на місці трагедії.
Таким чином, ЄСПЛ визнав Україну винною у порушенні статті Європейської конвенції з прав людини про право на життя. Україна має виплатити по 15 тис. євро компенсації родичам кожного із загиблих, по 12 тис. трьом позивачам, які вижили.
Контекст
Масові заворушення в Одесі відбулись 2 травня. Вони призвели до трагічних наслідків, внаслідок, за даними ГПУ, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб. Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куликовому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло.
Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 — загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.