Справа щодо трагедії в Одесі 2 травня 2014 року: ЄСПЛ назвав Україну винною, але визнав вплив рф

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення за низкою позовів щодо бездіяльності держави під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів в Одесі 2 травня 2014 року, в результаті чого загинуло 48 людей. Проте суд визнав вплив росії, передає УНН.

Суд визнав, що події значною мірою були викликані російською пропагандою, проте ЄСПЛ підкреслив порушення з боку української держави, яка має сплатити компенсації.

Суд дійшов висновку, що держава-відповідач не розпочала та не провела ефективного розслідування трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року, які забрали життя найближчих родичів двадцяти п’яти заявників і поставили під загрозу життя трьох заявників - повідомляє суд.

Родичі 25 загиблих 2 травня 2014 року та троє людей, які вижили після пожежі у будинку профспілок, де загинуло декілька десятків прибічників "антимайдану", звернулися з кількома позовами до Страсбурга. Серед позивачів є родичі двох проукраїнських активістів, які загинули від вогнепальних поранень. Ще трьох ідентифікують часто в ЗМІ, як "випадкових перехожих", які також отримали смертельні вогнепальні поранення. Решта учасники антимайданівської групи та родичі загиблих, які були у Будинку профспілок, що палав. Проте, суд заявив, що не ідентифікує їх за ідеологічними поглядами.

Зазначається, що всі позивачі висунули претензії на адресу України, в першу чергу звинувачуючи її в бездіяльності заявляючи, що держава тоді у 2014 році могла запобігти трагічним наслідкам.

Суд декілька разів наголосив у рішенні та у висновках, що першочерговим винуватцем подій є росія та її діяльність щодо дестабілізації України.

Суд вважає, що дезінформація та пропаганда з боку росії відіграли свою роль в трагічних подіях... - йдеться в рішенні.

Також суд взяв до уваги твердження уряду України про загрозу дестабілізації ситуації в південних регіонах України загалом і в Одесі зокрема, що виходить від російської федерації та колишніх українських високопосадовців, які втратили свою владу внаслідок революції на Майдані.

Суд уже визнав встановленою значну участь Російської Федерації в подіях, що передували так званому "референдуму" в Криму, а також її різноманітну підтримку сепаратистських утворень на сході України. Суд також взяв до уваги часто прихований характер цієї участі - повідомляє суд.

Проте, на думку суду це не знімає відповідальності з України, як держави. ЄСПЛ також наголосив, що навіть згодом Україна не намагалася добросовісно переслідувати посадовців, дії яких призвели до численних смертей.

Основний обов'язок влади полягає в тому, щоб робити все можливе, для запобігання ризику насильства. Те, що влада України була слабкою на тлі російської агресії у Криму та на Донбасі, не позбавило державу можливостей діяти - йдеться в рішенні суду.

Окрім того, ЄСПЛ визнав, що тодішня місцева влада під виглядом "прибирання" свідомо знищувала докази на місці трагедії.

Таким чином, ЄСПЛ визнав Україну винною у порушенні статті Європейської конвенції з прав людини про право на життя. Україна має виплатити по 15 тис. євро компенсації родичам кожного із загиблих, по 12 тис. трьом позивачам, які вижили.

Контекст

Масові заворушення в Одесі відбулись 2 травня. Вони призвели до трагічних наслідків, внаслідок, за даними ГПУ, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб. Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куликовому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло.

Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 — загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.