Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по ряду исков о бездействии государства во время столкновения пророссийских и проукраинских активистов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате чего погибло 48 человек. Однако суд признал влияние россии, передает УНН.

Суд признал, что события в значительной степени были вызваны российской пропагандой, однако ЕСПЧ подчеркнул нарушения со стороны украинского государства, которое должно выплатить компенсации.

Суд пришел к выводу, что государство-ответчик не начало и не провело эффективного расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, которые унесли жизни ближайших родственников двадцати пяти заявителей и поставили под угрозу жизнь трех заявителей - сообщает суд.

Родственники 25 погибших 2 мая 2014 года и трое людей, выживших после пожара в доме профсоюзов, где погибло несколько десятков сторонников "антимайдана", обратились с несколькими исками в Страсбург. Среди истцов есть родственники двух проукраинских активистов, погибших от огнестрельных ранений. Еще троих идентифицируют часто в СМИ, как "случайных прохожих", которые также получили смертельные огнестрельные ранения. Остальные участники антимайдановской группы и родственники погибших, которые были в Доме профсоюзов, который пылал. Однако суд заявил, что не идентифицирует их по идеологическим взглядам.

Отмечается, что все истцы выдвинули претензии в адрес Украины, в первую очередь обвиняя ее в бездействии заявляя, что государство тогда в 2014 году могло предотвратить трагические последствия.

Суд несколько раз подчеркнул в решении и в выводах, что первоочередным виновником событий является россия и ее деятельность по дестабилизации Украины.

Суд считает, что дезинформация и пропаганда со стороны россии сыграли свою роль в трагических событиях... - говорится в решении.

Также суд принял во внимание утверждение правительства Украины об угрозе дестабилизации ситуации в южных регионах Украины в целом и в Одессе в частности, которая исходит от российской федерации и бывших украинских чиновников, которые потеряли свою власть в результате революции на Майдане.

Суд уже признал установленным значительное участие российской федерации в событиях, предшествовавших так называемому "референдуму" в Крыму, а также ее разностороннюю поддержку сепаратистских образований на востоке Украины. Суд также принял во внимание часто скрытый характер этого участия - сообщает суд.

Однако, по мнению суда, это не снимает ответственности с Украины, как государства. ЕСПЧ также подчеркнул, что даже впоследствии Украина не пыталась добросовестно преследовать должностных лиц, действия которых привели к многочисленным смертям.

Основная обязанность власти заключается в том, чтобы делать все возможное для предотвращения риска насилия. То, что власть Украины была слабой на фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе, не лишило государство возможностей действовать - говорится в решении суда.

Кроме того, ЕСПЧ признал, что тогдашняя местная власть под видом "уборки" сознательно уничтожала доказательства на месте трагедии.

Таким образом, ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь. Украина должна выплатить по 15 тыс. евро компенсации родственникам каждого из погибших, по 12 тыс. трем истцам, которые выжили.

Контекст

Массовые беспорядки в Одессе произошли 2 мая. Они привели к трагическим последствиям, в результате, по данным ГПУ, погибло 48 и ранено более 250 человек. Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, проводившей марш за единство, с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получили огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло.

Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибло 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.