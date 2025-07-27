Україна та Словенія спільно відновлюватимуть прифронтові регіони - Кулеба

Україна та Словенія домовились про нові проєкти у сферах водопостачання, енергоефективності та комунальної інфраструктури для прифронтових регіонів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, інформує УНН.

Він зазначив, що під час зустрічі з віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Республіки Словенія Клеменом Боштянчичем у фокусі розмови були розвиток співпраці у відновленні та підтримці громад, залучення словенського бізнесу до українських проєктів та посилення технічної взаємодії між інституціями обох держав.

Словенія – послідовний партнер України. Ми цінуємо як фінансову допомогу, так і конкретну участь у проєктах – від гуманітарного розмінування до підтримки громад і відновлення інфраструктури. Країна-партнер вже реалізує ініціативи в Харківській, Житомирській і Миколаївській областях. Зокрема це участь у відновленні, будівництво реабілітаційних центрів та інших медичних закладів