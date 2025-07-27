Украина и Словения будут совместно восстанавливать прифронтовые регионы - Кулеба

Украина и Словения договорились о новых проектах в сферах водоснабжения, энергоэффективности и коммунальной инфраструктуры для прифронтовых регионов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует УНН.

Детали

Он отметил, что во время встречи с вице-премьер-министром – министром финансов Республики Словения Клеменом Боштянчичем в фокусе разговора были развитие сотрудничества в восстановлении и поддержке общин, привлечение словенского бизнеса к украинским проектам и усиление технического взаимодействия между институтами обоих государств.

Словения – последовательный партнер Украины. Мы ценим как финансовую помощь, так и конкретное участие в проектах – от гуманитарного разминирования до поддержки общин и восстановления инфраструктуры. Страна-партнер уже реализует инициативы в Харьковской, Житомирской и Николаевской областях. В частности, это участие в восстановлении, строительство реабилитационных центров и других медицинских учреждений - рассказал Кулеба.

По его словам, во время встречи стороны также договорились об участии словенских компаний в реконструкции поврежденного жилья, развитии зеленой энергетики и управлении отходами.

"Благодарен стране-партнеру за поддержку и надежное плечо для Украины в самые сложные времена", - отметил вице-премьер.

Напомним

В марте Словения присоединилась к чешской инициативе по совместным закупкам крупнокалиберных боеприпасов за пределами Евросоюза для Украины.

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