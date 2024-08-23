Україна та Індія підписали угоду про співробітництво в агросекторі: в Мінагро розповіли, що вона передбачає
Київ • УНН
Україна та Індія уклали угоду про співпрацю в сільському господарстві та харчовій промисловості. Документ передбачає обмін інформацією, спільні дослідження та співробітництво у різних сферах агросектору протягом 5 років.
Україна та Індія підписали угоду про співпрацю у галузях сільського господарства та харчової промисловості, що передбачає розширити взаємовигідну співпрацю, створити сприятливі умови для ринкових відносин та підвищити національну продовольчу безпеку країн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства, передає УНН.
Деталі
Уряди України та Республіки Індія підписали угоду про співпрацю у галузях сільського господарства та харчової промисловості. Мета угоди - розширити взаємовигідну співпрацю, створити сприятливі умови для ринкових відносин та підвищити національну продовольчу безпеку країн. Документ підписали виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький та перший заступник міністра закордонних справ Республіки Індія Вікрам Місрі. Угода була підписана за участі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді
Зазначається, угода передбачає співпрацю у наступних сферах:
- обмін інформацією щодо законів, стандартів і зразків продукції, що становлять взаємний інтерес;
- обмін інформацією між відповідними науково-дослідними інститутами в галузі сільського господарства та харчової промисловості щодо науково-практичної діяльності (ярмарки, виставки, конференції, симпозіуми тощо);
- проведення спільних наукових досліджень з генетики, селекції, біотехнології, захисту рослин, збереження продуктивності ґрунтів, механізації, водних ресурсів тощо та взаємного застосування наукових результатів;
- обмін досвідом у галузі тваринництва на основі сучасних наукових досліджень та технологій з метою збільшення високопродуктивних молочних порід великої рогатої худоби та обміну генетичними ресурсами тощо;
- обмін досвідом у сфері рослинництва, зокрема зернових та зернобобових культур (технології вирощування, управління дослідженнями, зберігання, переробка та збут);
- обмін досвідом у сфері насінництва на основі сучасних технологій та інформацією щодо сертифікації насіннєвого матеріалу;
- співробітництво у сфері експертизи сортів рослин та захисту прав на сорти рослин обмін зразків насіння на вигідних умовах, в тому числі за принципом давай і бери;
- вивчення ефективності та можливості реалізації різних видів зрошення, в тому числі мікрозрошення, що включає в себе крапельне зрошення;
- проведення наукових досліджень щодо ефективного використання різних добрив для їх подальшої реєстрації;
- співробітництво у сфері торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією;
- сприяння створенню спільних підприємств та обмін інформацією щодо розвитку ринків збуту продовольчих товарів;
- обмін інформацією та методологією щодо ефективного використання харчових та пакувальних технологій;
- співробітництво в галузі сільськогосподарських досліджень та питань безпечності харчових продуктів та їх стандартів;
- співробітництво в аквакультурі та рибному господарстві, зокрема: обмін досвідом у сфері технологій аквакультури риб та безхребетних, управління національним фондом рибогосподарських водних об'єктів України та Індії та їх раціональне використання для цілей аквакультури тощо.
Угода діятиме протягом п'яти років.
Нагадаємо
Україна та Індія закликали до всеосяжної реформи Ради Безпеки ООН, щоб вона відображала сучасні світові реалії та стала більш дієвою та ефективною у розв’язанні питань міжнародного миру та безпеки.