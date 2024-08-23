Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Индия заключили соглашение о сотрудничестве в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Документ предусматривает обмен информацией, совместные исследования и сотрудничество в различных сферах агросектора в течение 5 лет.

Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, предусматривающее расширить взаимовыгодное сотрудничество, создать благоприятные условия для рыночных отношений и повысить национальную продовольственную безопасность стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Детали

Правительства Украины и Республики Индия подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Цель соглашения - расширить взаимовыгодное сотрудничество, создать благоприятные условия для рыночных отношений и повысить национальную продовольственную безопасность стран. Документ подписали исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий и первый заместитель министра иностранных дел Республики Индия Викрам Мисри. Соглашение было подписано при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди

 - говорится в сообщении.

Отмечается, соглашение предусматривает сотрудничество в следующих сферах:

  • обмен информацией относительно законов, стандартов и образцов продукции, представляющих взаимный интерес;
  • обмен информацией между соответствующими научно-исследовательскими институтами в области сельского хозяйства и пищевой промышленности по научно-практической деятельности (ярмарки, выставки, конференции, симпозиумы и т.д.);
  • проведение совместных научных исследований по генетике, селекции, биотехнологии, защиты растений, сохранения продуктивности почв, механизации, водных ресурсов и т.д. и взаимного применения научных результатов;
  • обмен опытом в области животноводства на основе современных научных исследований и технологий с целью увеличения высокопродуктивных молочных пород крупного рогатого скота и обмена генетическими ресурсами и т.д.;
  • обмен опытом в сфере растениеводства, в частности зерновых и зернобобовых культур (технологии выращивания, управление исследованиями, хранение, переработка и сбыт);
  • обмен опытом в сфере семеноводства на основе современных технологий и информацией по сертификации семенного материала;
  • сотрудничество в сфере экспертизы сортов растений и защиты прав на сорта растений обмен образцов семян на выгодных условиях, в том числе по принципу давай и бери;
  • изучение эффективности и возможности реализации различных видов орошения, в том числе микроорошения, включающего в себя капельное орошение;
  • проведение научных исследований по эффективному использованию различных удобрений для их дальнейшей регистрации;
  • сотрудничество в сфере торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией;
  • Содействие созданию совместных предприятий и обмен информацией по развитию рынков сбыта продовольственных товаров;
  • обмен информацией и методологией по эффективному использованию пищевых и упаковочных технологий;
  • сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований и вопросов безопасности пищевых продуктов и их стандартов;
  • сотрудничество в аквакультуре и рыбном хозяйстве, в частности: обмен опытом в сфере технологий аквакультуры рыб и беспозвоночных, управление национальным фондом рыбохозяйственных водных объектов Украины и Индии и их рациональное использование для целей аквакультуры и т.д.

Соглашение будет действовать в течение пяти лет.

Напомним,

Украина и Индия призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН, чтобы он отражал современные мировые реалии и стал более действенным и эффективным в решении вопросов международного мира и безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

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