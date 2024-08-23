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Україна та Індія закликали до всеосяжної реформи Ради Безпеки ООН

Україна та Індія закликали до всеосяжної реформи Ради Безпеки ООН

Київ • УНН

 • 30069 перегляди

Україна та Індія виступили за всеосяжну реформу Ради Безпеки ООН для відображення сучасних реалій. Країни також домовились про співпрацю в економіці, обороні та освіті.

Україна та Індія закликали до всеосяжної реформи Ради Безпеки ООН, щоб вона відображала сучасні світові реалії та стала більш дієвою та ефективною у розв’язанні питань міжнародного миру та безпеки. Про це йдеться в спільна заяві України та Індії за підсумками візиту прем'єр-міністра Індії до України, передає УНН.

"Обидві сторони закликали до всеосяжної реформи Ради Безпеки ООН, щоб вона відображала сучасні світові реалії та стала більш репрезентативною, дієвою та ефективною у розв’язанні питань міжнародного миру та безпеки. Україна підтвердила свою підтримку постійного членства Індії у реформованій та розширеній Раді Безпеки ООН", - йдеться в спільній заяві.

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Зокрема, в заяві також йдеться, що:

·       Лідери наголосили на важливості спрощення умов ведення бізнесу для взаємної економічної діяльності та інвестицій поряд з усуненням будь-яких перешкод для розширення торгівлі та комерції між Україною та Індією. Сторони також заохотили більш активну взаємодію на офіційному та діловому рівнях для вивчення спільних проєктів, співпраці та спільних підприємств.

·       Наголошуючи на важливості оборонного співробітництва між Індією та Україною, лідери домовилися продовжувати працювати над сприянням зміцненню відносин між оборонними структурами обох країн, зокрема шляхом співпраці та партнерства у сфері виробництва в Індії та співробітництва у нових галузях. Сторони домовилися про проведення найближчим часом в Індії 2-го засідання Спільної українсько-індійської робочої групи з питань військово-технічного співробітництва, створеної відповідно до Угоди про оборонне співробітництво 2012 року.

·       Сторони домовилися вивчити можливість взаємного відкриття філій закладів вищої освіти для задоволення освітніх потреб громадян обох країн.

·       Сторони домовилися вивчити можливість залучення у прийнятний спосіб індійських компаній до відбудови та відновлення України.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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